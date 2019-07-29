شكرا لقرائتكم 9 قتلى مع استمرار غارات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 23 ساعة في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 19:58

قُتل تسعة مدنيين، اليوم الأحد، في غارات جوية شنها الطيران السوري والروسي على شمال غرب سورية، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل متطرفة، والتي تتعرض لقصف شبه يومي من النظام وحليفه الروسي منذ ثلاثة أشهر.



واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي الأحد مناطق عدة في إدلب وحماة ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أن خمسا من الضحايا سقطوا إثر ضربات جوية شنها النظام على مناطق سكنية في مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب وذلك غداة يوم دام شهدته هذه المدينة.

كما قتل مدني في قصف على اطراف معرشورين وآخر بقصف بري جنوب شرق ادلب.

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وأسفرت الغارات الروسية على مناطق زراعية في شمال محافظة حماة المجاورة عن مقتل إمرأتين وفق المرصد.

ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنياً بينهم أكثر من 190 طفلاً جراء القصف السوري والروسي وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتجاوز عدد الاطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الاشهر الاربعة الماضية الحصيلة الاجمالية لعام 2018، وفق منظمة "سيف ذي شيلدرن".

كما أدت اعمال العنف إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نيسان، وفق الأمم المتحدة.