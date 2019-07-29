دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد خطط ابل لإطلاق 3 نماذج من هواتف الأيفون 5G في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد مؤخراً يؤكد من خلاله على خطط ابل لإطلاق ثلاثة نماذج من هواتف الأيفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس في النصف الثاني من 2020.

أشتهر المحلل Ming-Chi Kuo بالتقارير التي توضح الكثير من التفاصيل حول خطط ابل القادمة لهواتف الأيفون بشكل خاص، والأجهزة والبرمجيات الأخرى بشكل عام، ولقد جاء أحدث تقرير للمحلل Kuo ليوضح خطط ابل القادمة لهواتف الأيفون 5G.

وقد أكد Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير على أن إصدارات ابل القادمة في 2020 من هواتف الأيفون تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، على أن تكون هذه الإصدارات التي تقدم في النصف الثاني من 2020 هي أولى إصدارات 5G من الشركة.

ويشير Kuo في تقريره إلى أن ابل ستقدم الثلاثة إصدارات بميزة دعم شبكات الجيل الخامس لدعم السوق الأمريكي بشكل خاص مع إنتشار شبكات الجيل الخامس، أيضاً من المتوقع وفقاً لتقرير Kuo أن تتميز هذه الإصدارات بميزة الإتصال السريع بتقنية 5G، على أن تدعم إصدارات ابل الخاصة ببعض الأسواق ومنها الصين على سبيل المثال معايير Sub-6GHz.

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ومن المتوقع أن تأتي إصدارات الأيفون 5G مع معايير Sub-6GHz بتكلفة أقل في السوق الصيني مما يعزز مبيعات هواتف الأيفون في السوق الصيني من جديد.

من جانب أخر تدعم صفقة الإستحواذ الأخيرة لابل على قطاع المودم في شركة إنتل تطوير إصدارات جديدة من هواتف الأيفون مميزة بدعم شبكات الجيل الخامس مع مستوى تسعير أقل، كما تدعم كافة إصدارات ابل من هواتف الأيفون في 2021 الإتصال بشبكات 5G، أيضاً من المتوقع أن تطلق ابل إصدارها الأول من شرائح مودم 5G المطورة من الشركة بين عامي 2022 و2023.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد خطط ابل لإطلاق 3 نماذج من هواتف الأيفون 5G في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.