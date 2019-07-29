دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جميع نسخ آيفون 2020 ستدعم تقنيات الجيل الخامس

في سابق الإشاعات التي طالت نسخ آيفون العام القادم 2020 دار الحديث عن نسختين تدعمان 5G وأخرى LTE، لكن جديد التسريبات اليوم يتحدث على أن جميع نسخ آيفون 2020 ستحظى بدعم الجيل الخامس.

فيما يمكن قراءة هذه التوقعات بالتزامن مع إتساع رقعة دعم شبكات الجيل الخامس من شركات الاتصالات العالمية شيئاً فشيئاً، بعد أن بدأت بتوفير خدماتها للمستخدمين بشكل فعلي منذ بداية العام في مناطق مختلفة، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

وكان تقرير سابق للمحلل المخضرم مينج تشي كو قد تحدث فيه عن بعض خصائص الآبفون للعام القادم، حيث قال أن هنالك نسختين تبلغ قياس شاشتيهما 5.4 و 6.1 بوصة سيدعمان 5G، بينما النسخة الأرخص أو الشبيهة بـXr الحالي ستكون بشاشة 6.1 بوصة وتدعم تقنية اتصال LTE.

ليعاود ويأكد مينج اليوم على أن جميع النسخ ستكون بدعم تقنية 5G وفقاً لتقرير لموقع MacRumors.

وربما تم بناء هذا التوقع الجديد على اخر استحواذات آبل الذي شمل قطاع إنتل للمودمات الهواتف الذكية والتي قطعت فيه الشركة شوطاً لا بأس به في تطوير مودمات الجيل الخامس.

والجدير بالذكر أن قيمة استحواذ آبل على قطاع إنتل للمودمات قد بلغت 1 مليار دولار، حيث شملت صفقة الاستحواذ طاقم العاملين البالغ عددهم 2200 موظف.

لكن وبالرغم من عملية الاستحواذ فلا يبدو أن مطورة iOS جاهزة للاستغناء عن خدمات عملاق أشباه الموصلات كوالكوم، وهذا ما أكدت بعذ التقارير سابقاً.

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ومن جانب أخر نوه مينج إلى أن هواتف الأندرويد الداعمة لتقنية الجيل الخامس ستدعم نطاق 6 جيجا هيرتز، ولن تشمل مودماتها دعم لترددات mmWave الأعلى والتي توفر سرعة نقل أكبر.

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المصدر

MacRumors

التدوينة جميع نسخ آيفون 2020 ستدعم تقنيات الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.