دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تدعم إصدارها القادم Nokia 9.1 PureView بتقنية 5G مع رقاقة Snapdragon 855 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر من Nokiapoweruser على أن HMD تستعد لإطلاق إصدار جديد من هواتف PureView يأتي إلى الأسواق لاحقاً بعنوان Nokia 9.1 PureView على أن ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855 كما يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 9.1 PureView في الربع الثالث من عام 2019، إلا أن تسريبات جديدة جاءت لتؤكد على تأجيل إطلاق الهاتف لإضافة تحسينات لكفاءة وآداء الكاميرة لتفادي بعض المشاكل التي ظهرت في الإصدار السابق.

كما أشار مصدر مطلع على خطط HMD إلى أن الشركة تعمل على تطوير نموذج الكاميرة الخماسية والبرمجيات الخاصة بالكاميرة في الإصدار القادم، على أن تكون نقطة التسويق الأولى في الإصدار القادم في دعم الكاميرة لآداء أفضل في التصوير الليلي، مع كفاءة أعلى في تسجيل الفيديو.

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أيضاً يأتي الإصدار القادم Nokia 9.1 PureView مع رقاقة معالج Snapdragon 855 وميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية بتصميم يحاكي هاتف Nokia X71، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق في الربع الأخير من 2019 بنظام تشغيل Android Q.

المصدر

هذا الموضوع HMD تدعم إصدارها القادم Nokia 9.1 PureView بتقنية 5G مع رقاقة Snapdragon 855 ظهر على التقنية بلا حدود.