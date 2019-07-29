شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعد مواطنيها بشتاء دافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرح مصدر في شركة المحروقات السورية "سادكوب" بأنه تتم حاليا دراسة مدة تسليم أسطوانات الغاز المنزلي، لتخفيضها من 23 يوما، ومن الممكن خلال أيام قليلة أن تتبين نتائج هذه الدراسة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

كذلك تحدث المصدر عن التحضيرات لموسم الشتاء القادم من قبل الشركة، وذلك لتفادي حدوث أزمة غاز كما حدث في السنوات السابقة، لافتا إلى أن الأمور ستكون أفضل خلال موسم الشتاء القادم، إذ تم البدء بزيادة المخزونات الاحتياطية.

وشدد المصدر على أنه خلال موسم الشتاء القادم ستتم تغطية كامل حاجة السوق للغاز، وتزويد السوق المحلية بالكمية التي تحتاجها.

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وأوضح أن الإنتاج الحالي يتراوح بين 100 و110 آلاف أسطوانة يوميا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال موسم الشتاء القادم إلى 150 ألف أسطوانة غاز يوميا.

واستبعد المصدر حصول أزمة غاز خلال موسم الشتاء القادم مع زيادة الطلب على المادة كما حصل خلال السنوات الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الموضوع منوط بالحصار الاقتصادي على سوريا.

وأضاف أن عقود توريد الغاز مؤمنة ولدى "المحروقات" وحدات تعبئة قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق من الغاز، بالإضافة لأسطول ضخم من الصهاريج، لكن في حال تم فرض عقوبات اقتصادية إضافية فإنه من الممكن حصول أزمة غاز.

وبين أن "المحروقات" تضع كل الاحتمالات التي ممكن أن تحصل نتيجة الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار، وتبذل جهودا كبيرة للالتفاف على العقوبات وتجاوز أي عقبات ممكن أن تحصل في موضوع الغاز خلال موسم الشتاء القادم.