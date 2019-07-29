شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق من السعوديات يتسلقن أعلى قمم فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السيدة السعودية شيرين أبو الحسن، أن تخوض رياضو تسلق الجبال مع سعوديات أخريات، وذلك بالصعود لأعلى القمم الجبلية فى العالم، حيث بدأت أولى خطواتها لتحقيق هذا الهدف عبر تسجيل فريق من النساء فى عام 2017، أطلقت عليه فريق "رواسى".

ويضم فريق "رواسى" نحو 170 امرأة، تمكن معظمهن من الصعود إلى أعلى القمم الجبلية فى العالم.

تقول أبو الحسن، فى تصريحات أبرزتها وكالة "سبوتنيك"، إنها قررت تأسيس الفريق لحبها للرياضة منذ صغرها، حيث كانت تمارس الكثير من الألعاب الرياضية، كونها نشأت في عائلة رياضية.

وأوضحت أنها استطاعت مع صديقاتها الصعود لقمة جبل "كليمنجارو"، فى تنزانيا، وهى رابع أعلى قمة فى العالم، وأعلى قمة فى قارة أفريقيا.

وأضافت أن الفريق، والذى أسسته فى نوفمبر 2017، يضم طبيبات ومهندسات وطالبات جامعة، موضحة أنها لا تمانع من مشاركة الرجال شريطة أن يكون لهم أقارب من عضوات الفريق.

وكشفت أنها وفريقها تمكن من تسلق عدة قمم حول العالم، منها قمة كليمنجارو فى تنزانيا، قمتى سانت كاترين وجبل موسى فى مصر، والقطبين الشمالى والجنوبى، بالإضافة إلى قمة البرس فى روسيا.

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فريق رواسى



فريق رواسى حقق نجاحات كبيرة