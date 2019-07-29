شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب العراق لدعم وحدته واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، موقف بلاده المبدئى والثابت بالوقوف إلى جانب وحدة واستقرار العراق وتطوره وازدهاره.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى والوفد المرافق له، بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - التنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائى المشترك، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمى والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التى تشهدها المنطقة.

ورحب الشيخ صباح الخالد بزيارة رئيس مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له، مؤكدا أنها تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزز متانتها على المستويين الرسمى والشعبى.

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من جانبه، ثمن الحلبوسى المساعى التى يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لإيجاد حل للأزمات فى المنطقة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وسعيه نحو إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب عن تقديره للدور المتميز للكويت، أميرا وحكومة وشعبا، فى دعم ومساندة العراق والوقوف إلى جانبه، مشيدا باحتضان الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق.