شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات حبس لعصابة تنتحل صفة رجال الأمن فى الإمارات وتسرق 3.6 ملايين درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الهيئة القضائية فى محكمة الجنايات فى دبى، الأحد، بمعاقبة عصابة مكونة من 7 أشخاص، أحدهم خليجى وآخر عربى، والباقية آسيويون، بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم بخطفِ سائق وموظف آسيوييْن فى الطريق العام، بعد ادعاء "الخليجى" و"العربى" أنهما من رجال التحريات، وأن المجنى عليهما صادر بحقهما تعميم أمنى، وسرقةِ مليون و687 ألف درهم، ومليوناً 893 ألف ريال سعودى، وألف دولار أمريكى، منهما، بمساعدة الخمسة الآخرين الذين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة الموصوفة.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية تفاصيل القضية، وقالت إن الخليجى والعربى "خطفا المجنى عليهما، بعد أن أدعيا لهما أنهما من رجال التحريات، وطلبا مرافقتهما بالمركبة التى يقودها "الخليجى" لإمارة أبوظبى، بحجة أنه صدر بحقهما تعميم، وكذا بذريعة التأكد من مصدر الأموال التى بحوزتهما".