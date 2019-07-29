السودان .. حظر التجوال وتعليق الدراسة بمدينة "الأُبيض"

الخرطوم/ الخليج 365

أصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، حاكم ولاية شمال كردفان السودانية المكلف، قرارا بإعلان حظر التجوال بعدد من مدن الولاية، اعتبار من مساء الإثنين و"حتى إشعار آخر".

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام حكومة الولاية، اطلعت عليه الخليج 365، على خلفية مقتل 5 محتجين في مدينة "الأبيض" بالولاية، خلال مظاهرات رافضة لنتيجة تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين.

وقال البيان إن والي شمال كردفان المكلف أصدر قرارا بإعلان حظر التجوال في مدن "الأبيض، وأم روابة، والرهد أبو دكنة، وبارا".

وبحسب البيان، يسري القرار اعتبارا من اليوم ابتداء من الساعة (21.00) مساء بالتوقيت المحلي (19.00 ت. غ)، وحتى الساعة (6.00) صباحا/ (4.00 ت. غ)، إلى حين إشعار آخر.

كما قررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، بجميع مدارس الولاية حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين، إلى حين إشعار آخر.

وأرجع بيان صادر عن اللجنة الأمنية، اطلعت عليه الخليج 365، القرار لـ"الأحداث المؤسفة التي جرت خلال اليوم بالمدينة".

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن محتجين أضرموا النيران في أحد بنوك المدينة، احتجاجا على ما يقولن إن "قناصة متواجدة في أعلى سطح البناية، تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين"، وهو ما لم يتسن التأكد منه من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالبلاد.

Advertisements

يأتي ذلك عقب إعلان لجنة أطباء السودان التابعة للمعارضة، مقتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب، في مظاهرات رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام.

والسبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، مقتل 184 منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد في 19 ديسمبر/كانون أول 2018 وحتى مطلع يوليو/تموز الجاري.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.