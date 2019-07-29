العراق / علي جواد / الخليج 365
أغلق العشرات من عناصر حماية حقل السيبة الغازي بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، الإثنين، المدخل الرئيس للحقل ومنعوا دخول وخروج الموظفين، احتجاجاً على عدم تثبيتهم في وظائفهم.
وقال محمد نايف الملازم في الجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البصرة، إن "عناصر حماية حقل السيبة الغازي، حولوا احتجاجتهم الى اعتصام مفتوح وأغلقوا البوابة الرئيسة في مدخل الحقل".
وأوضح نايف للأناضول، أن "المحتجين منعوا دخول وخروج الموظفين، لحين أن تلبي الجهات المعنية لطلب تثبيتهم في وظائفهم".
وبدأت عمليات تطوير حقل السيبة الغازي في 2011، من جانب شركة كويت أنرجي التي فازت بعقد تطويره، ضمن جولة التراخيص الثالثة.
وتقدر وزارة النفط العراقية مخزونات الحقل، بنحو 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وتعذر على الخليج 365 على الفور معرفة أثر الاحتجاجات على الإنتاج اليومي للحقل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يغلقون مدخل حقل غازي جنوبي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.