محتجون يغلقون مدخل حقل غازي جنوبي العراق

العراق / علي جواد / الخليج 365



أغلق العشرات من عناصر حماية حقل السيبة الغازي بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، الإثنين، المدخل الرئيس للحقل ومنعوا دخول وخروج الموظفين، احتجاجاً على عدم تثبيتهم في وظائفهم.



وقال محمد نايف الملازم في الجيش العراقي، ضمن قيادة عمليات البصرة، إن "عناصر حماية حقل السيبة الغازي، حولوا احتجاجتهم الى اعتصام مفتوح وأغلقوا البوابة الرئيسة في مدخل الحقل".



وأوضح نايف للأناضول، أن "المحتجين منعوا دخول وخروج الموظفين، لحين أن تلبي الجهات المعنية لطلب تثبيتهم في وظائفهم".



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وبدأت عمليات تطوير حقل السيبة الغازي في 2011، من جانب شركة كويت أنرجي التي فازت بعقد تطويره، ضمن جولة التراخيص الثالثة.



وتقدر وزارة النفط العراقية مخزونات الحقل، بنحو 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.



وتعذر على الخليج 365 على الفور معرفة أثر الاحتجاجات على الإنتاج اليومي للحقل.

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