الصليب الأحمر: وصول 18 طنا من الأدوية والمواد الطبية إلى صنعاء

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 18 طنا من الأدوية والمواد الطبية وصلت، الإثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت اللجنة عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على "تويتر"، بأنه في إطار الاستجابة الاستثنائية بصنعاء، استقبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، شحنة من 18 طنا من المواد الطبية، تتكون من 145 ألف فيالة (حقنة) أنسولين لمرضى السكري، سيتم التبرع بها لوزارة الصحة العامة والسكان.

وأضافت أن "الشحنة تشمل أيضا على مواد طبية إسعافية وجراحية لسد احتياجات المتضررين في اليمن"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019.

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