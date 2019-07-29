تونس.. الغنوشي يودع ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية

تونس / هشام بن أحمد / الخليج 365

أودع راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل أيام، صادقت "النهضة"، وهي حركة إسلامية، على ترشيح رئيسها الغنوشي، على رأس قائمة "تونس 1" (العاصمة) للاقتراع.

والإثنين، يُغلق في تونس باب قبول مطالب الترشحات للانتخابات البرلمانية، والذي انطلق قبل أسبوع.

و"النهضة" هي الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217.

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