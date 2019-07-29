عاهل الأردن يبحث مع السيسي التعاون الاقتصادي بين البلدين

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التطورات الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في مباحثات جرت بينهما، بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن زيارة غير محددة المدة، بدأها ملك الأردن لها، ويغادر منها إلى تونس لتقديم العزاء في رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الملك عبد الله والسيسي، اتفقا "على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك".

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وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تصدرت القضية الفلسطينية والقدس المباحثات، وشدد الجانبان على "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".



كما تم التأكيد على رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي أفضت مؤخرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات الاستيطانية.



وجرى، خلال المباحثات أيضا، بحث التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

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