السعودية تصدر ترخيصا لـ"ميرسك" العالمية للعمل في جميع الموانئ

محمد إبراهيم/ الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (حكومية)، الإثنين، ترخيصاً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القرار يستهدف رفع مستوى كفاءة وجودة الأداء، والخدمات المقدمة في الموانئ، ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً.
وتُعتبر شركة ميرسك العالمية، أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم ولديها نشاط في أكثر من 80 بلدا حول العالم.
وحسب البيان، تساعد الخطوة في توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري.
وأتاحت هيئة الموانئ السعودية، أعمال الوكالات البحرية للمستثمر الأجنبي؛ ويُعتبر ترخيص "ميرسك" واحداً من عدة تراخيص لمجموعة من أكبر عشر شركات متخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.
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