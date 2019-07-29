برلماني يمني لـ"أكاديمي إماراتي": لن نستغرب أن تبشروا بتقسيم السعودية

اليمن/ عبد الله أحمد/ الخليج 365-

شن عبد العزيز جباري، نائب رئيس مجلس النواب والمستشار السابق للرئيس اليمني عبد ربه منصور، الإثنين، هجومًا حادًا على أكاديمي إماراتي توقع تقسيم اليمن.

جاء ذلك في منشور على حساب جباري بموقع فيسبوك، غداة نشر تغريدة للأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله، على تويتر، يقول فيها "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

وخاطب جباري الأكاديمي الإماراتي قائلا: "شكرا لك لبشارتك لأشقائك اليمنيين بأن بلادهم بعد اليوم لن تكون موحدة.. هذه البشارة تستحق قبله من الحوثي على جبينك، ووسام الحسين من الدرجة الأولى".

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وتابع: "لن يستغرب في يومٍ ما أن يقولها عبدالخالق لدولة شقيقة أخرى، وبأن المملكة (السعودية) لن تكون موحدة بعد اليوم".



وقال جباري ساخرًا : "سيظل الشعب اليمني مديون لأشقائه بأنهم وقفوا إلى جانبه وقت الشدة، ولم يتركوه إلا بعد أن حولوه من دولة واحدة موحدة إلى عدد من الدول لا يعرف كم يريدون عددها".

ومساء الأحد، وقال عبد الخالق عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

نالت تغريدة للأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله، تتنبأ بتقسيم اليمن هجوما كبيرا، في ظل ما يثار عن انسحاب جزئي للقوات السودانية والإماراتية من ساحة القتال اليمينة المتصاعد منذ 2015 بين الحوثيين وقوات التحالف العربي بقيادة الرياض وأبو ظبي.ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.