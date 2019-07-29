الحوثيون يعلنون استهداف تجمعات عسكرية بصاروخ باليستي جنوبي السعودية

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365
أعلن متحدث عسكري حوثي، الإثنين، استهداف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي في منطقة "عسير" جنوبي المملكة.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين "يحيى سريع" بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن قواته أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر F على تجمعات للجيش السعودي فى منطقة الدائر غربي عسير.
وأضاف "سريع" أن "الصاروخ الباليستي تسبب في انفجارات ضخمة بمخازن أسلحة غربي عسير".
وأشار المتحدث الحوثي إلى "مقتل وجرح عدد كبير من الجيش السعودي بالضربة الباليستية".
ولفت "سريع" آلى أن عملية الاستهداف "جاءت بعد عملية استخبارية".
وحتى الساعة (11:20 ت.غ)، لم يصدر تعليق فوري من الجيش السعودي أو التحالف العربي حول ما ذكره ناطق قوات الحوثيين.
غير أن جماعة "الحوثي" كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.
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