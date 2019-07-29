ساما تكشف: #القروض_العقارية الجديدة للأفراد تقفز إلى 429%

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الاثنين، نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 429% مقارنة بيونيو 2018.

وأوضخت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أنَّ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة للأفراد من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل، بلغ نحو 9,711 عقد، بقيمة إجمالية للقروض 4.362 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 309% على أساس سنوي.

وأشارت (ساما) إلى مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من 2019م نحو 68,520 عقد تمويلي بقيمة 31,381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12,746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نموًّا يتجاوز 242% في أعداد العقود ونحو 146% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

وأضاف التقرير، أنَّ الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 7 آلاف عقد تمويلي؛ إذ سجَّل شهر يونيو 2018م توقيع 1,835عقد مقابل 9,711 عقد في يونيو 2019م، كما زاد حجم التمويل العقاري في يونيو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يونيو 2018م والذي لم يتجاوز 1,066 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.4 مليار في يونيو 2019م.

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كما تمَّ إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وأشار التقرير إلى أنَّ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يونيو ٢٠١٩م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 8,332 عقد، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 3,٦ مليار ريال، أي حوالي 82% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يونيو ٢٠١٩م.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزاتٍ كبيرةً تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقد مقابل 2,674 عقد في يناير 2018، ونحو 9,736 عقد تمويلي في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقد في فبراير 2018م، و12,148 عقد تمويليّ في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي.

كما سجل شهر أبريل قرابة ١٤,٣٩٨ عقد تمويليّ بقيمة إجمالية تجاوزت ٦,٤ مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقد في أبريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12,949 عقد بقيمة 5.6 مليار ريال، كم بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويليّ بقيمة 17,096 مليار ريال.