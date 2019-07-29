حساب_المواطن: إحالة أصحاب وقف الخدمات إلى #البنوك

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صحيفة الخليج الالكترونية
جدّد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع دعم حساب المواطن أو الحجز عليه أو سداد أي مستحقات أو مديونيات منه.
وذكر حساب المواطن أنه حتى في حال إيقاف الخدمات أو وجود ديون متأخرة لا يحق للبنك استقطاع مبلغ الدعم.
وردًا على سؤال من مواطن عليه إيقاف خدمات ولا يستطيع السحب من الصراف الآلي قالت خدمة العملاء في حساب المواطن ” في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك “.
يُذكر أنه في حال عدم حل المشكلة من البنك خلال 72 ساعة عمل يحق للشخص التوجه بشكوى عبر مؤسسة النقد من خلال خدمة “ساما تهتم”.
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