تنبيه متقدم من #الأرصاد.. #أمطار ورياح على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. Advertisements وتشمل الحالة “أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل”. وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

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