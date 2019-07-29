دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ربما يكون الامر مستغرباً فعلاً ولكن تشير التقارير الواردة اليوم إلى أن شركة نوكيا تعمل على هاتف رائد حقيقي سيتم الكشف عنه في الربع الرابع من العام الجاري 2019 يدعم الاتصال بشبكات 5G.

الهاتف سيكون ضمن سلسة بيورفيو الشهيرة من نوكيا وسيحمل إسم PureView 9.1 أي أنه سيكون نسخة مطورة من النسخة الحالية ولكن مع تحسينات شاملة ومواصفات أفضل طبعاً.

سيتم تقدم الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث حالياً سناب دراغون 855 وهذه خطوة ممتازة وأيضاً سيتم تحسين الكاميرات الخمسة الموجودة خلف الجهاز لتمنح المستخدمين صوراً بجودة أفضل.

وطبعاً كما هو مذكور في عنوان الخبر الهاتف سيدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وهذا يعني ان الجهاز لن يكون رخيص الثمن كما و الحال مع كافة هواتف 5G المنتشرة حالياً.

اخيراً تعتزم نوكيا تأخير الهاتف للربع الرابع لضمان تقديمه بأحدث نسخة من نظام أندرويد والمعروفة حتى الان بإسم أندرويد Q وهذه خطوة قد تعجب الكثير من المستهلكين.

المصدر

Advertisements

اقرأ أيضاً

رسميًا تطبيق واتساب يصل لهاتف نوكيا 8110 والعامل بنظام KaiOS

نوكـيا ستكشف عن هواتف جديدة الاسبوع القادم

نوكـيا: حظر هواوي قد يأتي بمنافع بعيدة المدى

نوكـيا تكشف عن هاتف X71 بشق دائري للكاميرا الأمامية وثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بكسل

HMD: إرسال بيانات الهواتف للصين حدث عن طريق الخطأ واقتصر على نوكـيا 7 بلس

التدوينة نوكيا ستكشف عن هاتف يدعم الاتصال بشبكات 5G قبل نهاية 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.