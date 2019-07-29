ربما يكون الامر مستغرباً فعلاً ولكن تشير التقارير الواردة اليوم إلى أن شركة نوكيا تعمل على هاتف رائد حقيقي سيتم الكشف عنه في الربع الرابع من العام الجاري 2019 يدعم الاتصال بشبكات 5G.
الهاتف سيكون ضمن سلسة بيورفيو الشهيرة من نوكيا وسيحمل إسم PureView 9.1 أي أنه سيكون نسخة مطورة من النسخة الحالية ولكن مع تحسينات شاملة ومواصفات أفضل طبعاً.
سيتم تقدم الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث حالياً سناب دراغون 855 وهذه خطوة ممتازة وأيضاً سيتم تحسين الكاميرات الخمسة الموجودة خلف الجهاز لتمنح المستخدمين صوراً بجودة أفضل.
وطبعاً كما هو مذكور في عنوان الخبر الهاتف سيدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وهذا يعني ان الجهاز لن يكون رخيص الثمن كما و الحال مع كافة هواتف 5G المنتشرة حالياً.
اخيراً تعتزم نوكيا تأخير الهاتف للربع الرابع لضمان تقديمه بأحدث نسخة من نظام أندرويد والمعروفة حتى الان بإسم أندرويد Q وهذه خطوة قد تعجب الكثير من المستهلكين.
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التدوينة نوكيا ستكشف عن هاتف يدعم الاتصال بشبكات 5G قبل نهاية 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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