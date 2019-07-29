شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: سنرد بالمثل على أى إشارة سعودية إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمى، بشأن إنهاء حرب اليمن بأنه "إشارة إيجابية"، مؤكدة أن "رد إيران سيكون إيجابيا عليه".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوى، فى مؤتمر صحفى أسبوعى اليوم الاثنين، إن "رد إيران سيكون إيجابيا على أى إشارة سعودية إيجابية"، مشيرا إلى أن بلاده "دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة".

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وأعرب الموسوى عن "ترحيب طهران بأى جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة"، مضيفا أن "هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة".

وكان السفير السعودى فى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى أكد أن الرياض لا تريد أى حرب مع طهران فى أى مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهى، ومشددا على استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران، حسب وكالة فارس.