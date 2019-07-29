شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يشن غارة جوبة على معسكر النقلية جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن سلاح الجو الليبى اليوم الاثنين، غارة جوية على معسكر "النقلية"، الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق، جنوب طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، إن: "قوات الجيش الليبى وصلت إلى طريق "القره بوللي"، "الجربولي" الذى يقطع خطوط المواصلات بين القاعدة الرئيسية للإمداد بالمقاتلين من مصراتة إلى طرابلس، مضيفا" أنه صدرت أوامر لوحدات من الجيش بالتراجع خوفا على حياة المدنيين".

وأكد المسمارى أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجرى كما هو مخطط.

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وكان طيران الجيش الوطنى الليبى قد استهدف السبت مواقع تابعة لحكومة الوفاق فى سرت ومصراتة، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركى المسير ومنظومة الدفاع الجوى بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

جدير بالذكر أن قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر قد قال فى وقت سابق إن: "هدفنا هو تحرير كامل الأراضى الليبية، مؤكدا أنه سيتم الاحتفال قريبا بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات، وستصبح طرابلس ستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين.

ودعا حفتر الجيش للحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس، كما حثه على الحفاظ على المرافق العامة فى طرابلس.