مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 42 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية فى المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة فى محيط مبنى ومصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من الأقصى المبارك. ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية. Advertisements ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.. أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

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