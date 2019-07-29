شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوى ينتهك عرض طفلة إماراتية بذريعة "عدم الإنجاب واشتياقه لمداعبة الأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم شاب من جنسية آسيوية على اغتصاب طفلة 13 عاما فى الإمارات، وبدأت تفاصيل الواقعة عندما جلس الشاب عند المدخل الرئيسى لبناية سكنية في منطقة الكرامة، حيث انتظر فريسته التى راقب تحركاتها لينقض عليها وينهش طفولتها، فرتب خطته الإجرامية في عقله المريض، ولحق بها تجاه المصعد عصر يوم الواقعة، حيث قادته شهوته الدنيئة لتحقيق مآربه الخسيسة في النيل من عفتها، وما إن انفرد بها وشقيقها الصغير الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات وقف خلفها وبدأ بالحديث إليها مستغلا ضعفها وقلة حيلتها مقابل قوته، وباغتها ليهتك عرضها دون رضاها، كما طلب منها مرافقته لسطح البناية ليستطيل في الاعتداء عليها، لكنها رفضت وأسرعت فى النزول من المصعد، لإبلاغ والدتها عن الفعل الإجرامي الذي تعرضت له من الجاني الذى أدعى أمام النيابة العامة بأنه "يحب الأطفال، ويشتاق إليهم وإلى مداعبتهم، كونه متزوجاً ولا ينجب أطفالاً".

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، دلت تفاصيل هذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، على أن المتهم وهو عاطل عن العمل، "قصد هتك عرض الطفلة البالغة عمرها 13 عاماً بالإكراه، من خلال تتبعه للمجني عليها سواء في يوم الواقعة أو اليوم التالي، وكذا عدم وجود مبرر واضح لتواجده في البناية، إلى جانب تناقض أقواله عن سبب تواجده في المكان، وهروبه من البناية بعد الاعتداء عليها الذي حاول تكراره في اليوم التالي عندما عاد مرة ثانية للبناية للبحث عن الفريسة نفسها بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة".

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وأضافت التفاصيل أن المجني عليها كانت واقفة مع شقيقها عند مدخل البناية لاستلام أغراض من والدها الذي حضر بسيارة العمل وغادر مباشرة، قبل أن يدخل المتهم الذي يسكن في بناية أخرى إلى بهو البناية، وينتظر دخول المجني عليها إلى المصعد ليصعد معها، ولما دخلت وشقيقها لحق بهما وركب معهما وهتك عرضها مستغلا خلوته بهما، وعدم وجود كاميرا مراقبة داخل المصعد.

وتفيد أم المجني عليها في التحقيقات، بأن الأخيرة حضرت إلى المنزل وهي تصرخ وتبكي، وقصت عليها ما تعرضت له من المتهم الذي ألقى القبض عليه بعد يومين من الواقعة بموجب بلاغ تقدم به والد الطفلة.