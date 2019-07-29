شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد وعائلته بأحد المطاعم فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس بشار الأسد وعائلته أحد المطاعم فى دمشق، حيث أمضت العائلة وقتا على إحدى موائد الطعام. ونشرت صفحة المطعم على الفيسبوك صورا للرئيس الاسد وبجانبه السيدة أسماء الأسد، كما ظهر نجل الرئيس حافظ بشار الأسد بصورة مع مدير المطعم. وكتب مدير المطعم "سعدنا باختيار سيد الوطن وأسرته الكريمة مطعمنا ليمضوا وقتاً عائلياً على مائدة مطعمنا المتواضع، وجودهم أضفى جوا من الدفء والمحبة والسعادة، وتواضعهم وبساطتهم خففت من ارتباكنا بحضورهم غير المتوقع!".

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