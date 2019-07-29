شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شاب يخدمون الحجاج أثناء تأدية الفريضة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل برنامج "شباب مكة في خدمتك"، دوره في خدمة الحجاج والمعتمرين، بمشاركة 500 شاب، يقدمون حزمة من الأنشطة خلال موسم حج هذا العام بالشراكة مع عدة جهات حكومة.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام المكلف سعود الرحيلي، أن الأنشطة التي يقدمها البرنامج التابع للمشروع تتمثل في إرشاد التائه داخل المسجد الحرام وخدمة الطائفين، التي تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتسعيتهم مجاناً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، فضلاً عن خدمة إرشاد التائه، والمقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، بإيصال الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة إلى مساكنهم.

وتشمل الخدمات التي يقدمها الشباب نشاط الإسعافات الأولية، الذي يُقدم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك لإسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، بالإضافة إلى التوعية بحق الطريق، بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة داخل المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية.

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وتتضمن خدمات برنامج شباب مكة في خدمتك، نشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بالتعاون مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

يذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك"، أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام، وتدخل أنشطته عامها الخامس عشر على التوالي، في خدمة الحجاج بالمسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.