شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء متبادل من التأشيرات بين الإمارات وغينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الإثنين، دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا الاستوائية حيز النفاذ.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية والدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

ويأتي ذلك بموجب اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا الاستوائية، تم توقيعها في مدينة مالابو، بغينيا الاستوائية، بتاريخ 28 يونيو 2019م.

وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن حكومة جمهورية غينيا الاستوائية معالي سيميون أيونو إسونو أنجي، وزير الخارجية والتعاون.

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ووفقا لاتفاقية الإعفاء، يحق لحملة الجوازات الدبلوماسية الخاصة الخدمة الصادرة عن البلدين الدخول لأراضي البلدين بدون تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

أما مواطنو دولة الإمارات من حملة الجواز العادي، فيحق لهم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمنافذ الحدود الدولية لجمهورية غينيا الاستوائية بعد سداد رسوم التأشيرة، أو عن طريق البعثات التمثيلية لجمهورية غينيا الاستوائية حول العالم، والبقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية غينيا الاستوائية يعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة، كما يعكس حرص حكومة غينيا الاستوائية الصديقة على توثيق العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.