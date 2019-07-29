شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ قائد السبسى: لن أترشح للانتخابات التشريعية لخدمة حزب والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل القانوني لحزب "نداء تونس" حافظ قائد السبسي، إنه قرر التفرغ لخدمة الحزب الذي أسسه الباجي قائد السبسي وتنظيم صفوفه دون الترشح على أى قائمة من قوائمه.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "لقب الراحل وما حباه الشعب التونسي من حب واعتراف له مثل بالنسبة لي أمانة ومسئولية ولكنه أيضا رصيد لا أسمح لنفسي أن أضيعه بالمنافسة على المناصب في هذا الظرف بالذات، لذا فإني قررت التنازل طوعا عن أن أكون على رأس قائمة نداء تونس عن دائرة تونس واحد، كما كان ذلك مبرمجا قبل وفاة الرئيس الراحل".

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ووجه دعوة مفتوحة الي كل أعضاء نداء تونس الباقون على العهد، أو الذين غادروا لأسباب او لأخرى، أدعوهم جميعا الي الالتفاف حول الحزب الذي أسسه الراحل، نداء تونس الذي تبقى أبوابه مفتوحة أمام الجميع ليظل دوما الحزب الذى يمثل روح وجوهر المشروع الوطني التونسي، والضامن الرئيسي للتوازن السياسي في البلاد".