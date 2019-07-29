شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ التسجيل فى اختبار قياس القدرات العامة بالسعودية لطلاب الثانوية العامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تسجيل اختبار قياس القدرات العامة فى السعودية وذلك بالنسبة للطلاب في مرحلة الثانوية العامة، وهذا بعدما أصبح هذا الاختبار شيء أساسي بالنسبة لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات خلال الفترة المقبلة، حيث تشترط الجامعات بأن يكون الطالب قد اجتاز اختبار قياس القدرات العامة من أجل أن يتم ترشيحه لإحد المقاعد في الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

ويذكر بأن الموعد المحدد لإجراء اختبار قياس القدرات العامة سيكون اليوم الأثنين، على أن يتم فتح باب القبول والتسجيل للامتحان الورقلا خلال الساعات القليلة المقبلة على أقصى تقدير.

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سيبدأ التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة للمرحلة الأولى بنات من صباح اليوم الأثنين، وهذا بالنسبة لمرحلة التسجيل المبكر، في حين ستكون مرحلة الاختبارات في شهر أكتوبر المقبل، وهذا في الوقت الذي سيبدأ فيه التسجيل للمرحلة الأولى ذكور من صباح اليوم كذلك، على أن يكون الاختبارات في يوم 28 فبراير المقبل.

ويذكر بأن اختبار القدرات العامة، هو اختبار يعمل على قياس القدرات الخاصة للطلاب، وعلى وجه التحديد القدرات الاستدلالية وكذلك القدرة التحليلية للطالب وتجري هذه الاختبارات بمعرفة وإشراف المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية.