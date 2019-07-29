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وأفادت قناة "العربية"، نقلا عن مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد، بأن عناصر من التنظيم الإرهابي هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حقول "عجيل" و"علّاس" في محافظة صلاح الدين.
© Sputnik . Nazek Mohammed
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتشن القوات الأمنية العراقية عملية "إرادة النصر" العسكرية لتعزيز أمن شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة وهي ديالى، والأنبار، وصلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يهاجم حقولا نفطية في العراق لأول مرة منذ 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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