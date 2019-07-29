الجيش اليمني يعلن قصف مواقع "الحوثيين" في صعدة

وقال المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "طيران التحالف استهدف غرفة عمليات عسكرية ميدانية للحوثيين في وادي حضوان بمحيط مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة"، لافتا إلى أن القصف أدى إلى تدميرها ومقتل عدد من الحوثيين".

وذكر المركز أن "طيران التحالف أغار على سيارة تقل مقاتلين من الحوثيين في وادي الفحلوين بكتاف، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من على متنها، إلى جانب مقتل مسلحين آخرين من الجماعة وتدمير مدفع هاون بالمنطقة ذاتها".

في السياق ذاته، شن "طيران التحالف غارة على منزل في مدينة حوث بمحافظة عمران شمال غربي صنعاء وسط اليمن"، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.

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والتطورات في صعدة تمثل جانبا مما تشهده الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تدور معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.