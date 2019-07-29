خطوة جديدة بين السعودية والبحرين بشأن المواقف العسكرية والسياسية

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، أكد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البحرين والسعودية والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

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كما أكد العاهل البحريني أهمية إنشاء المجلس التنسيقي البحريني ودوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة.

كما أعرب الملك حمد عن تمنياته لهذا المجلس كل التوفيق لمزيد من الخير والرفاه والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين. وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا الدعم المتواصل للبحرين وشعبها في كل المراحل، ودور السعودية الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك حرصها على الدفاع عن المصالح العربية والإسلامية.

وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، وقع اتفاقية المجلس التنسيقي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في المنامة أمس، الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن إنشاء المجلس التنسيقي سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وعلى هامش الاجتماع، قدم المهندس عماد المحيسن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عرضا فنيا للخطوات المقبلة لمشروع جسر الملك حمد، وكذلك المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.