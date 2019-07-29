تشييع جثمان "عريس الأردن" غريق شهر العسل بأندونيسيا الثلاثاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت عائلة الشاب الأردني محمود محمد ملحم، الذي توفي غرقًا خلال قضائه شهر العسل مع زوجته بإحدى جزر أندونيسيا الخميس الماضي، وصول جثمانه إلى المملكة اليوم، وسيوارى الثرى بعد ظهر يوم الثلاثاء. ووفق بيان صادر عن العائلة، سيصلى على الفقيد في مسجد امنة بنت وهب في منطقة الجبل الشمالي بمنطقة الرصيفة بعد صلاة ظهر الثلاثاء ، وسيشيع إلى مثواه الأخير في مقبرة حي الرشيد. اقرأ أيضاً : كلمات تحبس الأنفاس لشابة أردنية توفي زوجها غرقًا في شهر العسل ووفق البيان، ستستقبل عائلة المرحوم التعازي للرجال والنساء في قاعات جمعية قموة بمنطقة دابوق في العاصمة عمان الثلاثاء والاربعاء والخميس بين 4 و9 مساء.

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