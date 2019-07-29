قائد عام شرطة دبي يتفقد المراكز الصيفية بشرطة دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن:

تفقد سعادة اللواء عبدالله خليفه المري، القائد العام لشرطة دبي، الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار “صيفنا أمن وسعادة..ابتكار وقيادة”، وذلك في مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار 3، وهي أحد المراكز الثمانية المُخصصة لتدريب الطلبة، وكان باستقباله العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، والعقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطالب على أسس علمية تتماشى مع معطيات الحاضر والمستقبل، والتي تتطلب من الطالب والمؤسسات أن يكونوا متحدين معاً وقادرين على بلورة رؤية حكومة دبي في بناء الشخصية القيادية لجيل المستقبل من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تغذي في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.

وأضاف سعادته، أن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مفيدة من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، كما أن تفعيل برامج الرعاية الطلابية للحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف، ودرء الخطر عن الشباب، يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية، لاستثمار أوقاتهم وملئ أوقات الفراغ.

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واستمع القائد العام لشرطة دبي في بداية جولته التفقدية إلى عدد من المعزوفات العسكرية التي قدمتها الفرقة الموسيقية الطلابية التابعة لمدارس حماية، والتي نالت استحسان سعادته، ثم استمع إلى تجربة عدد من الطالبات اللواتي اشتركن في فعالية “أمن المدارس” حول تجربتهن في دورية الشرطة، واطلاعهن على طبيعة العمل الشرطي الميداني.

كما واطلع سعادته على أنشطة فرقة الخيالة وفرقة الكلاب البوليسية K9، وما ابتكرته مجموعة من الطلبة في مجال الذكاء الاصطناعي، على جانب تدريب عدد من الطلاب على ركوب الدراجات الهوائية الأمنية.

وأثناء الجولة، اطلع سعادة اللواء عبدالله خليفة المري على إحصائيات البرنامج الصيفي، والتي تضمنت 26 جنسية، وانتظام 1048 طالب في البرنامج الصيفي، منهم 637 طالبة، وقد مَثل الطلاب المواطنين ما نسبته 60% من العدد الإجمالي، وكان لمواصلات الإمارات دور فاعل وحيوي في إنجاح الفعالية الصيفية، نظرا لتأمينهم 31 حافلة لنقل الطلاب من وإلى منازلهم بأمن وسلامة.

يذكر أن الأنشطة الصيفية بشرطة دبي انطلقت في 7 من شهر يوليو وتستمر حتى 8 من شهر أغسطس، وتتضمن برامج رياضية وأخرى عسكرية، بالإضافة لبرامج في الحس الأمني الميداني وبرامج أخرى في الحس الأمني الإداري، بالإضافة لزيارات ميدانية تعليمية وترفيهية، وقد خصصت شرطة دبي بمراكزها الصيفية صالات مكيفة احتضنت كافة الأنشطة والبرامج الصيفية، ووجبات غذائية للطلبة.