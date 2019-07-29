دبي - بواسطة محمد فارس © twitter.com/DefenceHQ المدمرة "HMS DUNCAN"بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية إضافية إلى البحرين

تعتزم بريطانيا إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين الإضافيين إلى البحرين هذا الأسبوع للمساعدة في تعزيز الحماية البحرية للسفن في الخليج.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز.

والسفينة هي المدمرة "HMS DUNCAN" التي ستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة سوية مع الفرقاطة "HMS MONTROSE" التي ستنتهي مهمتها في المضيق أواخر أغسطس.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة الناقلتين التي اندلعت الشهر الجاري بين لندن وطهران، إذ احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد توقيف سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية "Grace 1"، بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: وكالات