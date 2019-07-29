دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تكشف عن نموذج لهاتف بدون إطارات وتقنية Waterfall في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo صور لنموذج من الهواتف الذكية التي يتم تطويرها من الشركة، والذي يتميز بتصميم بدون إطارات جانبية، ويضم تقينة Waterfall في الشاشة.

قدمت شركة Oppo خلال الفترة الماضية رؤيتها في تقنية جديدة لنموذج هاتف مميز بكاميرة أسفل الشاشة، ومن جديد تأتي العملاق الصيني برؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، مع نموذج مميز بتصميم تختفي فيه الإطارات الجانبية تماماً، كما يأتي بشاشة Waterfall.

ويحاكي هذا التصميم التسريبات التي جاءت حول هاتف NEX 3، الذي أشير إلى أنه يأتي بشاشة بإنحناء جانبي بزواية 90 درجة تقريباً مع أبعاد في الشاشة بنسبة 100% تقريباً، بينما يأتي نموذج هاتف Oppo اليوم بإنحناء في الحواف الجانبية 88 درجة، لذا من المتوقع أن تشغل الشاشة جزء كبير بالنسبة لإطار الهاتف.

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ويأتي النموذج الأول من هاتف Oppo المميز بتصميم بدون حواف وأيضاً دون كاميرة أمامية في الشاشة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج القادم من الهاتف أو الذي ينطلق للأسواق لاحقاً سيأتي بتقنية الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن Oppo ستعرض هذا النموذج خلال فعاليات مؤتمر IFA القادمة خلال شهر سبتمبر، نظراً لعرض النموذج الخاص بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة في فعاليات مؤتمر شنغهاي العالمي للهاتف، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الهاتف في الجيل الجديد من سلسلة هواتف OPPO Find X خلال 2020.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تكشف عن نموذج لهاتف بدون إطارات وتقنية Waterfall في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.