شكرا لقرائتكم خبر عن أول خدمة من نوعها بين الإمارات.. تدشين مواصلات بحرية بين دبى والشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة مميزة على صعيد النقل البحرى بين إمارات الدولة، دشنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، الأحد، خدمة النقل البحرى عبر «الفيرى» بين إمارتى دبى والشارقة كونها أول خدمة من نوعها بين الإمارتين، وذلك تخفيفاً للضغط المرورى على محاور الطرق.

وقالت صحيفة " البيان" الإماراتية،إن الخدمة تتضمن تسيير 42 رحلة يومياً بين محطتى الغبيبة فى دبى ومربى الشارقة للأحياء المائية، بطاقة سنوية متوقعة تصل إلى نحو 1.3 مليون راكب، ويمكن زيادتها حسب الحاجة، وبأرقى معايير الراحة فى خدمة النقل عبر توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية فى محطة مربى الشارقة.

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إلى ذلك، تبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد فى الدرجة الفضية، و25 درهماً فى الدرجة الذهبية، بينما ستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة "الواى فاى" مجاناً للركاب.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتى الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة فى أوقات الذروة الصباحية، وكل ساعة ونصف الساعة فى الأوقات العادية، وستنطلق الرحلة الأولى من دبى الساعة 5.15 صباحاً، والرحلة الأخيرة فى الساعة 8 مساء، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7.30 مساء.