شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت معزيا ترامب فى حادث كاليفورنيا: عمل إجرامى يتنافى مع كافة الشرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت الكويت بشدة حادث إطلاق النار فى مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، والذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - فى برقية عزاء بعث بها، اليوم الاثنين، إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى بضحايا الحادث، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

Advertisements

وأكد هذا العمل الإجرامى، الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكى.