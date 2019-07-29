شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 50 مليون يورو كمنحة لـ"الأونروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، أنها تلقت 50 مليون يورو، منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول "فى وقت نعانى من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئى فلسطين ليسوا وحدهم".

وأضاف فى بيان "فبالإضافة إلى التبرعات المالية الحاسمة، فإنه أيضا عرض للتضامن من قبل دولة الإمارات، وهو أمر أشعر بالامتنان العميق حياله"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.