شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على شرق مديرية كتاف بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الجيش الوطنى اليمنى اليوم (الإثنين) السيطرة بشكل كامل على شرق مديرية كتاف فى محافظة صعدة الواقعة شمالى البلاد.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم أن قوات محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي وبدعم جوي من قوات تحالف الشرعية تمكنت من تحرير شرق مركز المديرية بشكل كامل من المليشيات المسلحة.

وأشارت إلى أن القوات اليمنية قامت فور استعادة السيطرة على شرق كتاف بتمشيط المنطقة المحررة تحسبا لوجود أي مفرقعات أو مليشيات مسلحة داخل هذا المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته سيطرة قوات الجيش على غرفة عمليات التابعة للمسلحين في كتاف.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني ، العميد عبده مجلي، قد أكد في وقت سابق أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب

اليمني من عمليات "القتل الممنهج " التي ترتكبها المليشيات الحوثية الانقلابية في البلاد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على شرق مديرية كتاف بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.