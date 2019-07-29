شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: تقليص تحليق طائرات سلاح الجو الروسى بسوريا إلى أدنى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى، اليوم /الاثنين/ إن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، ويُجرى كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.

وأضف رودسكوي - في تصريح اليوم الاثنين - إن "مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب " .

وأضاف: "لقد تقلصت تحليقات الطيران الروسي إلى الحد الأدنى في إطار التدريب القتالي والاستطلاع الإضافي".

وأكد الجنرال الروسي أن روسيا وتركيا تتخذان التدابير اللازمة لتدمير بؤر المسلحين في سوريا والمعدات ومستودعات الذخيرة التابعة لهم.

وأوضح: "في الوقت الحاضر تجري عمليات استطلاع سرية لمعرفة أماكن تمركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب"، مشيرا إلى أنه يتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي حاليا من تنظيم (أحرار الشام) من المناطق الشمالية بمحافظة إدلب للاستعداد للقيام بعمليات هجومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: تقليص تحليق طائرات سلاح الجو الروسى بسوريا إلى أدنى حد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.