أمين عام التعاون الخليجى يشيد بإنشاء مجلس التنسيق بين السعودية والبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، بإنشاء مجلس التنسيق بين السعودية والبحرين، واصفًا إياه بأنه خطوة تاريخية متقدمة ستعمق العلاقات الأخوية وتعزز التعاون المشترك بينهما وفق رؤية مستقبلية لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين، وترفد مسيرة العمل الخليجي المشترك لصالح ازدهار شعوب دول المجلس.

وقال الزياني - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الاثنين/ - : "إن إنشاء مجلس التنسيق يضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية تعكس طموحات وتطلعات القيادتين الحكيمتين وشعبي البلدين"، مثمنًا النهج الحكيم لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الهادفة إلى ترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات بين البلدين الشقيقين.

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