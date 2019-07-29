شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تقبض على 3 متهمين فى حادث سلب وانتحال صفة ضابط بالرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة متهمين بالضلوع فى حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن.
صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية تترواح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك لضلوعهم بارتكاب حادثة سلب مقيمَين إثنين بحى منفوحة وسط العاصمة الرياض.
وأفاد أن أحد المتهمين قام بانتحال صفة ضابط وذلك لتمكين رفيقه من سلب مبلغ 190 ألف ريال.
وضبطت الشرطة السعودية بحوزة المتهمين مبلغ مالى تجاوز 68 ألف ريال وسبيكة ذهبية.
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