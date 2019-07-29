شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: روسيا ساعدت الجيش السورى فى إحباط هجومين بإدلب أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله إن القوات الجوية الروسية ساعدت الجيش السورى فى صد هجومين شنهما متشددون فى محافظة إدلب أمس الأحد. ونسبت الوكالة للمسؤول قوله إن المتشددين نفذوا هجومين على مواقع للقوات الحكومية السورية باستخدام الدبابات والعربات المدرعة يوم 28 يوليو. Advertisements

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