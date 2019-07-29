شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطة لندن تعتدى بوحشية على أمريكى من أصل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى فى الخليج، ويُظهر الشرطة البريطانية وهى تعتدى بعنف على شخص زعم مغردون أنه كويتى الجنسية .

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن الشخص الذى تم الاعتداء عليه أمريكى من أصل عربى ويدعى "يونس بن طاهر"، مبينة أنه تم الاعتداء عليه من الشرطة أثناء تجوله بسيارته فى شوارع مدينة لندن.

وأوضحت أن مجموعة من الضباط احتجزوا يونس الذى يعيش فى مدينة بروملى الأمريكية، واعتدوا عليه أثناء نزوله من سيارته بعد أن أوقفها فى منطقة تعرقل حركة المرور، وطلبوا منه مغادرة المكان حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وبحسب تقرير الجارديان، فإن يونس بن طاهر، ليس كويتيا كما زعم مغردون على مواقع التواصل وإنما أمريكي من أصل عربي، كما أنه لم يتوقف قلبه.

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة البريطانية في لندن، وهي تلقي القبض على شخص من جنسية خليجية بطريقة وحشية، وسط صراخ سيدة بدت أنها زوجته.