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مصادر: عناصر القاعدة وداعش انتقلت سابقا إلى الجنوب بتنسيق مع الإصلاح

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قالت مصادر خاصة إن عناصر تنظيمي القاعدة وداعش التي نفذت عمليات عديدة في مدينة عدن وعدد من المدن الجنوبية، خلال الأعوام الماضية، انتقلت من محافظة البيضاء بتنسيق مع مليشيا حزب الإصلاح.
 
وذكرت المصادر، لـ"اليمن العربي"، أن الحزب سهَّل لتلك العناصر الدخول إلى حوطة لحج ومن ثم إلى عدن، وذلك قبل أن تتشكل وحدات عسكرية وأمنية لتطبيع الوضع في تلك المدن بدعم من قوات التحالف العربي.
 
وذكرت المصادر، أن الحزب كان على علم بكل العليات التي أعلن التنظيمات مسئوليته عنها، ابتداء من عملية استهداف قوات التحالف ورئيس الحكومة بحاح، غير المرضي عنه إصلاحيا، وصولا إلى عملية استهداف محافظ عدن، اللواء جعفر أمان، وما تلى ذلك من عمليات.
 
ولفتت المصادر إلى أن الحزب أراد إشغال قوات التحالف والمقاومة بالفوضى الأمنية ليتسنى له ترتيب أوراقه في الجنوب بعيدا عن الأنظار.
 
ويحاول حزب الإصلاح إغراق الجنوب في الفوضى، عن طريق محسوبين عليه وموالين له من تنظيمات مدرجة على لائحة الإرهاب، لغرض فرض مزيد من النفوذ هناك.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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