"حميدتي" يبحث في القاهرة "تطورات الموقف في السودان"

القاهرة/ الخليج 365

بحث نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، في القاهرة تطورات الموقف الحالي في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة يجريها حميدتي إلى القاهرة، عقب أيام على زيارة مماثلة لرئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب بابكر، الموقوف حاليا بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء "تطورات الموقف الحالي في السودان، وجوانب العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم".

وأكد السيسي خلال اللقاء على الموقف الاستراتيجي الثابت لبلاده تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.

Advertisements

وفي وقت سابق الإثنين، وصل حميدتي إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لحميدتي إلى مصر، والثالثة لمسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/آيار الماضي، والتقى السيسي.

ويتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي زيارة حميدتي بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة،ولقاءه السيسي، في 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقا بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.