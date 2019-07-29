مقتل 5 مدنيين في قصف للتحالف على أرض زراعية شرقي سوريا

دير الزور (سوريا) / الخليج 365

قتل 5 مدنيين في قصف للتحالف الدولي، الإثنين، على حقل زراعي في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة منظمة "ي ب ك-بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن طائرة تابعة للتحالف قصفت مجموعة من المزراعين كان يعملون فجرا في حقل ببلدة "الرز"، بعدما اشتبهت بأنهم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن 5 مدنيين قتلوا؛ 3 منهم من بلدة "الشحيل" المجاورة لبلدة "الرز"، واثنان من النازحين، واحتراق آلة الحصاد (الدراسة) التي كانوا يستخدمونها.

Advertisements

كان 13 مدنيا قتلوا في 16 يوليو/تموز الجاري في عملية إنزال جوي على قرية بريف دير الزور شرقي سوريا نفذتها مروحيات التحالف الدولي، بالاشتراك مع ما يسمى بـ"قوات سوريا الديقراطية" (قسد) التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية.

ومنتصف 2017، تقدمت "ي ب ك" -بدعم من التحالف الدولي- في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، واستكملت السيطرة عليهما مطلع مارس/آذار الماضي، بعد طرد تنظيم "داعش" منها.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.