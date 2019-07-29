العراق.. أمر قضائي باعتقال رئيس حراك "الجيل الجديد"

اصدرت السلطات القضائية في إقليم كردستان شمالي العراق، امراً بإلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد (معارض) ، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها عدد من مالكي ومستثمري مدينة ألعاب جافي لاند.
وبحسب الوثيقة الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، فقد تم تكليف جميع الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد واعتقاله وتسليمه للقانون.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن محكمة تحقيق السليمانية أمس الأحد، الى انها أصدرت قرارا بإلقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في الوثيقة ان المحكمة لهذا الغرض تكلف الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على عبد الواحد لتسليمه للقانون.
وترتبط المادة /456/ من قانون العقوبات العراقي بجرائم انتحال صفة كاذبة والاحتيال، ويعاقب مرتكبها بالسجن حتى 5 سنوات.
وأفرجت السلطات القضائية في الاقليم، 30 مايو/أيار الماضي، عن عبد الواحد، بكفالة، وذلك بعد احتجازه مدة 15 يوماً.
شاسوار عبد الواحد رئيس كتلة الحراك الجديد المعارض، حصل على 4 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329، كما حصل على 8 مقاعد في برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا.
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