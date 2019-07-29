استمرار القبول في الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد وفروعها

ابها

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل استقبال المتقدمين والمتقدمات للتسجيل (برسوم) للعام الجامعي القادم 1441هـ في الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة، والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية.

وتشرف على تنفيذ الدبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتُعقد في مدينة أبها وفي كليات الجامعة في محايل والمجاردة ورجال ألمع وظهران الجنوب وتنومة وتضم 11 تخصصًا تتمثل في البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية، وبرمجة أنظمة المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة، والسلامة والصحة المهنية، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية.

ويتم التسجيل في الدبلومات إلكترونيًّا من خلال (أكاديميا) على موقع الجامعة، ودعت الجامعة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل على الهاتف 0172414747